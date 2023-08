Banche | Liris Fdi | ' Conte e Schlein accusano | ma governo aiuta famiglie e imprese'

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Mentrecontinuano ad accusare ildi dimenticarsi dei poveri, a soffiare sul disagio dei ceti meno abbienti e a invocare scellerate misure assistenzialistiche, il Consiglio dei ministri ha approvato una misura di vera equità sociale: la tassa sugli extraprofitti delle, infatti, recupera risorse importanti per finanziare norme in favore diitaliane. È così che si governa la nazione, non con gli slogan delle opposizioni". Lo afferma il senatore Guido, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio.

