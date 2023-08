Banche | crollo in borsa dopo la tassa su extraprofitti Analisti | commenti in contrasto

...- definito dal ministro Matteo Salvini di "equità sociale" - contro gli extraprofitti delle, ... Il provvedimento che vale solo per il 2023 ha infiammato i i mercati con ila Piazza Affari ...Il primo è ildi Piazza Affari , con circa 10 miliardi di euro spazzati via dalla ... l'irritazione dei bancari non può sorprendere: "Lesopportano da anni una pressione fiscale più ...Il Decreto Omnibus emanato dal Consiglio dei Ministri ieri ha introdotto inaspettatamente una nuova tassa sugli extraprofitti delle, che ha immediatamente causato unnel mercato azionario, facendo perdere agli investitori e ai risparmiatori 10 miliardi di euro in una sola mattinata. Questa nuova tassa consiste in un ...

Borsa, crollano le banche con tassa su extraprofitti. Milano la peggiore in Europa Il Sole 24 ORE

Gli introiti, attesi nell'ordine di almeno 3 miliardi di euro, serviranno per sostenere le famiglie per il pagamento dei mutui per la prima casa e per il taglio delle tasse. Il provvedimento che vale ...Il Decreto Omnibus emanato dal Consiglio dei Ministri ieri ha introdotto inaspettatamente una nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, che ha immediatamente causato un crollo nel mercato ...