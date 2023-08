Banche | Conte | ' accolta nostra proposta dopo mesi in cui ci accusavano di demagogia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 stelle chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalleper prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati cinquee il Consiglio dei ministri si accorge dell'emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo. E ora - in base a quanto annunciato - il governo sembra accogliere ladi una tassa sugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il 'tardi' purtroppo lo pagano le famiglie". Lo scrive su Facebook Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle. "Attendiamo comunque di leggere il testo - precisa il leader ...