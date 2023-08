Banche | Castellone M5s | ' senza di noi non si parlerebbe di tassa extraprofitti e salario minimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "zione deglibancari. Non sappiamo ancora se con reale convinzione, o per cinico opportunismo, su questi temi sembra che l'autostrada neoliberista del governo possa in qualche modo cambiare tracciato. Noi non ci fidiamo, perché abbiamo di fronte un esecutivo e una maggioranza che da nove mesi a questa parte hanno dimostrato di non avere una visione di politica economica, di sviluppo inclusivo e sostenibile, di redistribuzione per una vera giustizia sociale". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama. "Non ci fidiamo delle esternazioni estive e 'stagionali' del ministro Salvini su un vero contributo suglibancari, dopo ...