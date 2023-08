Banche a picco in Borsa su tassa extra-profitti | si teme per dividendi

(Di martedì 8 agosto 2023) Lasuglidellevarata ieri sera a sorpresa in Consiglio dei ministri dal governo Meloni affossa il comparto bancario sul listino milanese. Sin dall'avvio di seduta viaggiano in caduta libera tutti i titoli del credito. Intorno alle 13.45, dopo il giro di boa di metà seduta, le quotazioni registrano i seguenti forti ribassi: Intesa Sanpaolo -8,28% a 2,348 euro, UniCredit -7,31% a 20,97 euro, Mps -10,18% a 2,488 euro, Banco Bpm -8,48% a 4,028 euro, Bper -10,34% a 2,549 euro, FinecoBank -8,92% a 12,36 euro, Mediobanca -2,69% a 11,565 euro, Banca Generali -2,72% a 32,24 euro, Banca Mediolanum -5,58% a 7,946 euro, Popolare Sondrio -7,22% a 3,986 euro, Credem -8,70% a 7,03 euro e così via. La misura vale 2-3 miliardi Il prelievo straordinario per il 2023 del 40% sugli ...

italiane in profondo rosso dopo la notizia che nel Dl approvato ieri sera dal governo è stata inserita, a sorpresa, una norma per tassare al 40% i margini di interesse maturati dalle. I titoli del comparto sono tutti in deciso calo zavorrando il Ftse Mib che perde l'1,8%, dopo aver toccato anche oltre il - 2%. Banca Mps perde il 9,13%, Bper l'8,9%, Intesa Sanpaolo l'8,11%, ......NII sia vicino al suoconsiderando la nostra aspettativa di un rallentamento dell'inasprimento della politica monetaria della BCE, nonché la potenziale compressione dei margini mentre le...Prosegue la caduta adellea Piazza Affari. Ad affossare il settore è la decisione a sorpresa del governo di tassare il 40% degli extraprofitti degli istituti. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri.

(Teleborsa) - Le grandi banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER e Banca MPS) hanno registrato un utile netto aggregato di 5,7 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023, in a ...Il prelievo straordinario per il 2023 del 40% sugli extra-profitti realizzati dalla banche verrà utilizzato per sostenere le famiglie nel pagamento dei mutui ...