Balogun e Taremi | concorrenza per l’Inter Beto prezzo altissimo – Sky

(Di martedì 8 agosto 2023)sono i tre nomi della settimana in casa Inter, ma non sono profili facili da raggiungere per diversi motivi. Sul primo e il terzo c’è, sul secondo una valutazione oggettivamente esagerata. I PROBLEMI –ha urgenza di trovare un attaccante, che sia presentabile e soprattutto che segni. Su Folarinil giornalista Marco Bovicelli, in collegamento da sotto la sede delper Sky Sport 24, si esprime: «La richiesta è di quaranta milioni di euro, c’è ladel Monaco che ha fatto un’offerta da trenta milioni di euro rifiutata. Si capisce che non accetterà meno, l’altra opzione èdell’Udinese. Operazione dal punto di vista economico importante perché la richiesta è ...

Nerazzurri a caccia di innesti per completare la rosa in vista della nuova ...I 4 NOMI - Tra le mani di Marotta e Ausilio è rimasto un quadrifoglio , un nome per ogni petalo:, Beto, Morata,. L'attaccante dell'Arsenal è quello che più spaventa il tecnico, che ...Scamacca è andato all'Atalanta, l'Atletico Madrid blinda Morata e l'Arsenal non abbassa le pretese per. Ancora sul mercato così come i vari(Porto), Beto (Udinese) e Zapata (Atalanta). ...

E’ casting Inter in attacco: Balogun, Taremi, Beto e Morata, il borsino Goal.com

Alvaro Morata è il preferito di Inzaghi per l’attacco dell’Inter. Lo spagnolo piace per le sue caratteristiche e perchè non avrebbe problemi ad adattarsi alla serie A. Per Balogun, invece, continuano ...L'Inter è ancora alla ricerca dell'attaccante dopo essere sfumata la pista Scamacca, ma nel frattempo Marotta è alla continua ricerca di alternative qualora la trattativa per l'attaccante dell'Arsenal ...