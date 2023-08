Balogun e Morata in volata! L’Inter è su un doppio binario ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023) È corsa a due per l’attacco del, da un lato, dall’altro. L’americano è avanti, ma lo spagnolo lo segue a ruota non perdendolo di vista BAGARRE ? A 11 giorni dall’avvio del campionato,si ritrova con un rebus non di poco conto: chi prendere tra Folarine Alvaro? I due viaggiano su binari diversi, ma la bagarre si deciderà in volata. L’americano è il preferito della società. Giovane, talentuoso e con ottime prospettive di crescita. L’ostacolo si chiama Arsenal, conche tenterà di strappare il sì facendo una proposta vicina ai 35 milioni di euro. A seguirlo a ruota Alvaro, lo spagnolo con già 135 presenze spalmate in 4 anni di Serie A. L’usato sicuro corteggiato da mister Simone Inzaghi. Lo ...