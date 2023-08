Ballando con le stelle | “il cast prende forma” | ecco i primi 4 concorrenti in gara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Tante indiscrezioni, molte autocandidature, parecchio clamore montato ad arte da agenti e pseudo famosi e poche certezze. Un tassello alla volta comincia areildicon le2023 ma tocca dribblare le tante (troppe) voci che trapelano sui social per andare invece ai pochi punti fermi. Quattro, come quattro sono i nomi deicerti – benché tutt’altro che ufficializzati -, “certificati” via Twitter da Giuseppe Candela: secondo il giornalista, a scendere in pista saranno quasi sicuramente Simona Ventura, Teo Mammucari, lo chef Bruno Barbieri e Bobby Solo. “Una scatenata Milly Carlucci prova a ‘depistare’ ma il”, aggiunge Candela. A questi quattro vip vanno aggiunti poi altri due ...