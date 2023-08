Ballando con le stelle | il cast prende forma | confermati i primi 4 big

(Di martedì 8 agosto 2023) Manca sempre meno alla nuova edizione dicon le. Anche quest’anno si attende unricco di grandi novità e sorprese che lascerà il pubblico senza parole. Milly Carlucci sta lavorando per avere concorrenti unici e in queste ore sono spuntati i4 big ufficiali. ll talent prime time di Rai 1 ripartirà ad ottobre L'articolo proviene da KontroKultura.

Quest'ultimo in passato si è messo in gioco ale stelle al fianco della ballerina Ornella Boccafoschi. La sua avventura nel talent show condotto da Milly Carlucci è durata poco, ma tanto ...le stelle 2023 continua a prendere forma. Dopo i colpacci Simona Ventura , Bruno Barbieri e Teo Mammucari , Milly Carlucci è al lavoro sui prossimi concorrenti che prenderanno parte alla ...Ninetto nel 2020 ha partecipato anche ale stelle in coppiaOrnella Boccafoschi. Ecco il suo curriculum: Attore classe 1948, Davoli venne scoperto alla metà degli anni sessanta da ...

Rai, Ballando con le stelle: ecco i primi 4 concorrenti che scenderanno in pista Il Tempo

Intervistato di recente, l'allievo di Amici 22 ha parlato anche del suo futuro e si è detto favorevole ad entrare nel cast di Ballando con le stelle ...Il cast di Ballando con le Stelle sta per essere ultimato e nel frattempo sono in molti a sostenere i primi quattro nomi delle celebrità che si metteranno in gioco, esibendosi ...