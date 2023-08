Quotazione dell'euroindi giornata: la moneta unica è scambiata a 1,0999 dollari in calo dello 0,03%. Si apprezza invece sullo yen a 157,6900 (+0,57%). .Quotazioni del petrolio stabili indi giornata: il Wti scambia a 81,99 dollari al barile in lieve aumento dello 0,06%. Ferma la quotazione del Brent a 85,34 dollari. . 8 agosto 2023... mentre Wall Street , a New York, tenta il rimbalzo in, dopo una settimana d'incertezza e in ... SpreadRestando in ambito milanese chiude in equilibrio il secondario italiano, con lo ...

Avvio stabile per l'euro a 1,0999 dollari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Quotazione dell'euro stabile in avvio di giornata: la moneta unica è scambiata a 1,0999 dollari in calo dello 0,03%. Si apprezza invece sullo yen a 157,6900 (+0,57%). (ANSA). (ANSA) ...Quotazioni del petrolio stabili in avvio di giornata: il Wti scambia a 81,99 dollari al barile in lieve aumento dello 0,06%. Ferma la quotazione del Brent a 85,34 dollari. (ANSA). (ANSA) ...