Avellino Summer Festival | al via la rassegna “Jazz al Duomo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’non si ferma qui. Dopo il successo di Michele Zarrillo, tocca alla musicaprendere il centro della scena nei prossimi giorni con laal“. Dall’8 al 10 agosto, la suggestiva piazza antistante la Cattedrale didiverrà il cuore pulsante di note ritmate, ospitando artisti di calibro internazionale. Si comincia l’8 agosto con Vanessa Tagliabue Yorke, una delle voci più importanti ed originali del panorama musicale italiano (Paolo Marra per All About). Considerata unica nel suo genere dalla stampa italiana ed estera (Chris May per All About) si è guadagnata ufficialmente il titolo di Principessa delsulle ...