Autostrade per l’Italia | 6 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Toscana

(Di martedì 8 agosto 2023) Si è concluso il piano di installazione dellediad Alta Capacità per iinche Free To X, società del gruppo ASPI dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità

Free To X sta continuando a portare avanti il suo piano che punta a dotare 100 stazioni di servizio lunga la rete dil'Italia , di punti di ricarica (potenza fino a 300 kW) entro la fine del 2023. L'infrastruttura di Free To X è disponibile sulle piattaforme di e - roaming Hubject e Gireve e ad oggi ...... organizzatrice dell'evento e a cui va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale, ha meritato il Premio ITALIVE, la guida che - in collaborazione conl'Italia - offre a turisti e ...Intanto p rosegue, in sinergia con le Università, il percorso avviato dal'Italiala formazione e l'inserimento nel Gruppo di nuovi lavoratori altamente specializzati, nel segno di ...

Partenze, cantieri e previsioni di traffico sulle autostrade per il mare: dove potrebbero crearsi rallentamenti e in quali orari TorinoToday

Una mucca è saltata dal camion su cui viaggiava sull’autostrada M6 del Regno Unito. L’animale è caduto in strada a cavallo tra due corsie: il tir più vicino è riuscito a schivarla con una brusca sterz ...Due sono in direzione Milano, Badia al Pino Est, Arno Est, 2 in direzione Napoli, Badia al Pino Ovest e Arno Ovest ...