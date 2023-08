Auto Storiche con il decreto attuativo si possono chiedere le targhe originali

(Di martedì 8 agosto 2023) Il Ministro Matteo Salvini ha firmato ilvenerdì 4 agosto e lo stesso entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibile lunedì 7 agosto) e sarà applicabile ...

Targhe storiche, ACI "Finalmente e grazie al ministro Salvini". "Grande conquista e importante tutela per il patrimonio automobilistico storico italiano: il più rilevante al mondo” ...«Finalmente e grazie!», commenta così Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Decreto attuativo emanato dal ministro Salvini - ...