Ausilio | «Lukaku non mi interessa Balogun opportunità | ma non solo!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023)presente all’U-Power Stadium per la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan, in un’intervista rilasciata su Sportmediaset ha parlato del mercato dell’Inter, citando anche Romelue Folarin, obiettivo dei nerazzurri. IL MERCATO – Pieroha risposto ad alcune domande legate al mercato nerazzurro, in particolare su Romelue gli altri obiettivi: «Cerchiamo qualcuno che faccia gol.? Una delle, ma non seguiamo solo lui.non mi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...