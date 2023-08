Audero all'Inter | battuta la Lazio | che pensa ad Handanovic

Ieri infatti contestualmente la Lazio aveva praticamente ceduto Maximiano'Almeria: la Samp si aspettava un tentativo dei biancocelesti, che da tempo monitoravano, ma il blitz di Tinti e i ...Anche il quotidiano romano parla del rinnovo di Inzaghi e dell'arrivo'Inter di. Spazio, ovviamente, pure alla Roma: 'Idea Muriel'. Lukaku protagonista anche della prima pagina di '...... invece, Giovanni Fabbian che dopo il prestito alla Reggina nella scorsa stagione passerà'... Balogun primo nome per l'attacco Sistemata la porta con Sommer e(arriverà in prestito con diritto ...

FcIN - Audero-Inter, fatta per il prestito con diritto di riscatto: le cifre dell'operazione Fcinternews.it

Due ore di summit nella sede nerazzurra, poi la decisione: il secondo portiere dell'Inter, per la prossima stagione, sarà Emil Audero. L'agente del portiere della Sampdoria, Tullio Tinti, insieme al c ...Dopo aver chiuso per l'arrivo di Sommer l'Inter è ormai ad un passo per il suo vice che sembra destinato ad essere Emil Audero ...