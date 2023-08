Attivisti per il clima irrompono sul palco del Locarno Film Festival | “Dobbiamo agire adesso” Il presidente | “Giusto farli parlare”

(Di martedì 8 agosto 2023) Sono saliti sule hanno preso la parola, senza che nessuno li fermasse, lanciando l’allarme: “Bisognaora”. La battaglia dei ragazzi per ilè arrivata anche al. Poco prima dell’inizio della proiezione di lunedì 7 agosto, due ragazzi con sulle maglie scritto Act Now, sono saliti dalla platea sulin Piazza Grande, e si sono rivolti al pubblico. Dopo qualche momento di iniziale confusione, tra fischi e applausi da parte del pubblico, la calma è stata riportata daldelMarco Solari, e dal direttore del, Giona A. Nazzaro. I due giovani, entrati con un normale biglietto per il pubblico, hanno così preso la parola: “Non siamo felici di essere qui – ...

Due giovaniil clima di Renovate Switzerland, Cécile e Robin, sono saliti sul palco del Locarno Film Festival durante la presentazione di un film in Piazza Grande. "Li ho guardati negli occhi e mi ...Mentre scienziati ehanno lanciato l'allarme sul pericolo dello scioglimento dei ghiacciai in Antartide, in Alaska è scattato lo stato d'emergenzal'inondazione provocata dal cedimento ...Lo dice all'ANSA il presidente del Locarno Film Festival Marco Solari , parlando dei due giovaniche luned sera sono saliti sul palco della Piazza Grandelanciare l'allarme sul ...

Gli attivisti per il clima s'inchinano ai cinesi su Taiwan La Verità

L'influencer e attivista fa sapere che il padre è ricoverato in ospedale: «Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita a essere terrorizzata che morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con l ...Il caso dei terreni di via Mastellone arriva in Parlamento. Gli incendi delle ultime settimane nell'ex campo Rom di Barra, quartiere nella zona Est di Napoli, sono al ...