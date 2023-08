Atp Toronto | Sonego ko al primo turno | rivivi la diretta

L'azzurro battuto in 2 set dallo scozzese Termina al primo turno il torneo dell'azzurro Lorenzo Sonego nell'1000 di2023. Il 28enne torinese, numero 39 del ranking, è stato eliminato dall'ex numero 1 del mondo e numero 40, Andy Murray, che si è imposto in due set con il punteggio di 7 - 6 (7 ...(CANADA) - Dopo le vittorie di Musetti, Arnaldi e Berrettini al Centrale è amaro l'esordio di Lorenzo Sonego all'di, Masters 1000 canadese (cemento). L'azzurro è andato ko in due set per mano di Andy Murray che si è imposto per 6 - 7, 0 - 6.L'ex numero 1 britannico vince agilmente il primo turno sul cemento di, a spese di un Lorenzo Sonego sconsolato dopo i set point sfumati nel primo parziale A. ...subìto in carriera a livello...

Sinner-Berrettini all'ATP Toronto: dove vederla in tv e in streaming Sky Sport

(Adnkronos) - Termina al primo turno il torneo dell'azzurro Lorenzo Sonego nell'Atp 1000 di Toronto 2023. Il 28enne torinese, numero 39 del ranking, è stato eliminato dall'ex numero 1 del mondo e nume ...Stefanos lo ha spiegato a Toronto: "Mio padre continuerà a seguirmi da dietro le quinte. Mark è una persona speciale" ...