ATP Toronto | finalmente Sinner-Berrettini! Un derby lungamente atteso tra i migliori esponenti del movimento

(Di martedì 8 agosto 2023) C’era grande voglia di, coincidenze l’avevano impedito, tabelloni che vedevano questi due giocatori sempre lontani tra di loro. Alla fine il grande momento arriverà domani: si affronteranno Jannike Matteo Berrettini, i due principalideldel tennis italiano che hanno portato grandi risultati negli ultimi anni. Unche sembrava potersi concretizzare proprio lo scorso anno sempre al Canadian Open, ma un Pablo Carreno Busta in grande spolvero non permise il concretizzarsi di questo terzo turno, battendo prima il romano e poi l’altoatesino. La prima sfida diretta tra i due arriverà così al secondo turno: Berrettini ha nelle gambe la partita contro Barrere di ieri vinta con agio,non gioca dalla semifinale di Wimbledon con Djokovic. Sono i due ...

TENNIS - No problem anche per Lorenzo Musetti che avanza al 2° turno del torneoMasters 1000 di(cemento). Il 21enne di Carrara, #19 al mondo e #16 del seeding, supera in scioltezza il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 45 del ranking, con il punteggio di 6 - 4,...Tennis NewsTennis Matteo Arnaldi potrebbe non essere più considerata una sorpresa nei Masters 1000 in ... Ala prova è stata piuttosto ardua per il 22enne, che si è trovato di fronte la wild ...2023, gli highlights del successo di Matteo Berrettini contro il francese Gregoire Barrere, 6 - 4 6 - 3. Ai sedicesimi derby con Jannik ...

Lorenzo Musetti ha eliminato il giapponese Yoshihito Nishioka 6-4, 6-1 ed affronterà l'australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 Atp). Vittoria anche per Matteo Arnaldi, opposto al canadese Vasek Pospisil ...A Toronto la prova è stata piuttosto ardua per il 22enne, che si è trovato di fronte la wild card Vasek Pospisil, spinto da tutto il pubblico di casa presente sul campo centrale. Il nativo di Sanremo ...