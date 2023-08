ATP Toronto 2023 | risultati 7 agosto | rimonta vincente di Milos Raonic | si salva Tommy Paul Tris di successi per l’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Nella serata in cui il Canada celebra il trionfo in Coppa Davis 2022 con la consegna degli anelli ai componenti della squadra vincitrice nella scorsa stagione, il Masters 1000 ATP divede il via del primo turno, con i primi match che hanno come protagonisti i giocatori non inseriti tra i primi otto del seeding, i quali, invece, avevano ricevuto un bye all’esordio. Sul cemento outdoor canadese, in casa Italia, si sono registrati idi Matteo Berrettini, che affronterà Jannik Sinner ai sedicesimi, di Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l’australiano Thanasi Kokkinakis, e di Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo turno contro il russo Daniil Medvedev. Matteo Berrettini regola il transalpino Grégoire Barrère per 6-4 6-3, regalandosi, come detto il derby con Jannik Sinner, numero 7 del seeding e dunque esentato dal ...