Atp di Toronto | Sonego eliminato da Murray | addio al primo turno

(Di martedì 8 agosto 2023)– Mentre i tifosi italiani attendono l’inedita sfida tricolore tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner, nel secondoall’Atp di(leggi qui), un altro italiano scende intanto in campo. Non riesce a superare Lorenzoche, all’esordio nel torneo, è stato battuto dal britannico Andycol punteggio di 7-6, 6-0. La partita è stata molto equilibrata tra i due tennisti, ma poiha perso 7-3 al tie break, dopo aver sprecato due set point. In seguito, il torinese nel secondo set ha ceduto al 36enne ex numero 1 al mondo. (foto@internazionaliBNLditalia.com/AdelchiFioriti) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...