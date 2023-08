Atp di Toronto | al secondo turno il derby tra Berrettini e Sinner

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 agosto 2023)– Tre Azzurri al Torneo Atp di. Musetti vince con il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 e prosegue il cammino nel torneo. Lo fa anche Matteo. Il romano vince con il francese Gregoire Barrere, battuto per 6-4 6-3 in un’ora e un quarto. E saràcon Jannik, nel primo incontro ufficiale in carriera tra i due tennisti italiani. Per i sedicesimi di finale la partita in programma domani. (foto@FITP/Lolli) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti ...