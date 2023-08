Atletica | Zane Weir commenta la bordata da 22 15 | “La più grande gara della carriera E ai Mondiali…”

(Di martedì 8 agosto 2023)ha sfoderato una prestazione ai limiti dello sbalorditivo al Meeting Brazzale a Vicenza. Il Campione d’Europa Indoor di getto del peso ha scagliato l’attrezzo ad addirittura 22.15 metri, accompagnando la miglior misura con un doppio 22.13: tre volte oltre la fatidica barriera dei 22 metri nella stessa, una vera e propria impresa che certifica l’eccezionale stato di forma del 27enne e che fa ben sperare in vista degli imminenti Mondiali.ha demolito il personale assoluto di 22.06, siglato lo scorso 3 marzo quando conquistò il titolo continentale in sala a Istanbul. Il nativo di Durban vantava invece un primato di 21.99 all’aperto, timbrato il 13 marzo 2022 a Leiria. L’allievo di Paolo Dal Soglio ha firmato la terza prestazione italiana di tutti i tempi, alle spalle ...

Weir è pronto per i Mondiali di Budapest. Nel meeting di Vicenza , a undici giorni dall'inizio della competizione iridata, il pesista azzurro lancia ben tre volte sopra i ventidue metri , con una ......Tamberi (salto in alto) Claudio Michel Stecchi (salto con l'asta) Mattia Furlani (salto in lungo) Tobia Bocchi (salto triplo) Emmanuel Ihemeje (salto triplo) Leonardo Fabbri (getto del peso)......Tamberi (salto in alto) Claudio Michel Stecchi (salto con l'asta) Mattia Furlani (salto in lungo) Tobia Bocchi (salto triplo) Emmanuel Ihemeje (salto triplo) Leonardo Fabbri (getto del peso)...

Il Meeting Brazzale di Vicenza è stato impreziosito dalla straripante prestazione di Zane Weir in una gara di getto del peso semplicemente sontuosa. L'azzurro ha scagliato l'attrezzo a 22.15 metri all ...Scelti gli azzurri dell'atletica per i Mondiali di Budapest. In vista dell'evento clou della stagione 2023, il direttore direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elen ...