Atletica | Europei U20 | Mattia Furlani trionfa | Polzonetti e Saraceni accarezzano il podio | Nnachi in finale

(Di martedì 8 agosto 2023)ha illuminato la seconda giornata di gare agliUnder 20 dileggera, in corso di svolgimento a Gerusalemme (Israele). L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo con un balzo da 8.23 metri, nonostante 0,2 m/s di vento contrario, fermandosi a un solo centimetro dal proprio personale. Il 18enne laziale era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, portando a casa il primo titolo per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria. Celesteè eccellente quarta sui 100 ostacoli, mentre sui 110 ostacoli Damiano Dentato si è fermato alla sesta barriera. Jacopo Capasso ottavo sui 100 metri, Anna Musci ottava nel getto del peso. Erika Giorgia Anoetaha accarezzato la medaglia nel salto triplo: ha ...