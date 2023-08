Atletica | Europei U20 2023 | Furlani d’oro nel lungo con il record dei campionati a 8 | 23

(Di martedì 8 agosto 2023) Mattiasi avvicina nel migliore dei modi ai prossimi Mondiali senior dileggera in programma a Budapest. Il giovane azzurro, sulla pedana di Gerusalemme, è diventato questo pomeriggio il nuovo campione Under 20 del salto incon una gara vinta di un soffio sul bulgaro Bozhidar Saraboyukov. 8,23 la misura con la qualeha conquistato l’oro davanti all’8,22 del suo avversario, mentre il bronzo è andato a Nikita Masliuk con 7,97. Dodicesimo l’altro nostro rappresentante Francesco Inzoli a 7,37. Per Mattia una misura che dista un solo centimetro dal personale realizzato in giugno a Hengelo (8,24) e che vale anche ildei: superato l’antico 8,17 del sovietico Vladimir Ochkan dell’edizione 1987 a Birmingham. SportFace.

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tutti contro Mattia Furlani nel salto in lungo

