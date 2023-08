Atletica | Europei U20 2023 | Furlani d’oro nel lungo con 8 | 23

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Mattiasi avvicina nel migliore dei modi ai prossimi Mondiali senior dileggere in programma a Budapest. Il giovane azzurro, sulla pedana di Gerusalemme, è diventato questo pomeriggio il nuovo campione Under 20 del salto incon una gara vinta di un soffio sul bulgaro Bozhidar Saraboyukov. 8,23 la misura con la qualeha conquistato l’oro davanti all’8,22 del suo avversario, mentre il bronzo è andato a Nikita Masliuk con 7,97. Dodicesimo l’altro nostro rappresentante Francesco Inzoli a 7,37. Per Mattia una misura che dista un solo centimetro dal personale realizzato in giugno a Hengelo (8,24) e che vale anche il record dei campionati: superato l’antico 8,17 del sovietico Vladimir Ochkan dell’edizione 1987 a Birmingham. SportFace.