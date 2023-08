Atene | morto tifoso greco dell' Aek negli scontri con gli ultras della Dinamo Zagabria

Un tifoso greco dell'Aekdopo essere stato accoltellato negli scontri con gli ultras della Dinamo Zagabria . Gli incidenti sono avvenuti ad, nella zona di Nea Philadelphia , nella notte tra lunedì e ...Il giovane è stato accoltellato più volte nei disordini scoppiati all'esterno dello stadio Un tifoso greco di 22 anni èad, accoltellato durante gli scontri tra i tifosi dell'Aek e quelli della Dinamo Zagabria, arrivati in Grecia per il match valido per il terzo turno preliminare di Champions League. La ...Follia ultras in Grecia . La vigilia del preliminare di Champions League tra Aeke Dinamo Zagabria è stata macchiata dagli scontri avvenuti tra tifosi che hanno causato un, otto feriti , di cui alcuni gravi, e ben 98 arresti . È successo nella serata di ieri fuori all' ...

Un tifoso dell'Aek Atene è stato pugnalato a morte da un ultrà della Dinamo Zagabria AGI - Agenzia Italia

E' stato rinviato il match valido per il terzo turno preliminare di Champions League tra AEK Atene e Dinamo Zagabria, dopo che un tifoso greco è morto negli scontri. Lo ha reso noto l'Uefa.Oltre al tifoso morto, ci sono anche otto feriti, di cui cinque greci e tre croati. La polizia, inoltre, ha comunicato di aver arrestato 98 persone: 82 ultras croati, 12 greci, un tedesco, un albanese ...