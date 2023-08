Atb | al via la campagna abbonamenti 2023-2024 | le novità

(Di martedì 8 agosto 2023) Bergamo. Prenderà via lunedì 21 agostolaATBche quest’anno racconta il viaggio non solo come un semplice spostamento per necessità, ma come una vera e propria esperienza di vita. A bordo di autobus, tram o funicolari si vivono delle emozioni, delle avventure e si scopre il territorio da un altro punto di vista. “Questo non è un autobus” è il claim della, l’espressione di uno degli obiettivi centrali per ATB: l’importanza di offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio positiva tanto da offrire una motivazione in più per preferire l’utilizzo del trasporto pubblico. Una scelta funzionale e sostenibile allo stesso tempo. Il mezzo pubblico non è più solo uno strumento di mobilità ma un vero teatro dove ...

Illibera e l'autorizzazione all'attivazione delle telecamere sarà dato da ministero che ha ... Il Comune poi sta pensando di attivare uno sorta di "scavallo pubblico", ovvero per gli autobus. ......all'istituto cittadino che si trova inper Azzano San Paolo al civico 5, nel quartiere Colognola. Sul PrimaBergamo del 21 luglio vi abbiamo raccontato di questa querelle tra le famiglie e, ...Il garage San Marco, inZelasco nel cuore di Bergamo, verrà gestito da. Il parcheggio, c on i suoi 205 posti auto su un unico piano interrato, è uno dei più strategici per chi intende visitare o anche solo fare una ...

Al via lunedì 21 agosto la Campagna Abbonamenti ATB 2023-2024 Socialbg

(FERPRESS) – Bergamo, 7 AGO – Al via lunedì 21 agosto 2023 la Campagna Abbonamenti ATB 2023-2024 che quest’anno racconta il viaggio non solo come un semplice spostamento per necessità, ma come una ver ...Richiesta al ministero per i nuovi varchi elettronici: attivi da inizio 2024. Controlli su mezzi anche in uscita ...