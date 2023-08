Atalanta | Scamacca | “Ho scelto il posto più giusto da dove ripartire”

Superata la batosta Lukaku, e confinito all', l'Inter pensa ad un altro attaccante vigilando sia in Italia che all'estero. A tal proposito è sempre intrigante il nome di Folarin ...... infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe avviato i contatti con l'per Duvan Zapata ma ... però, potrebbe giocarlo l'approdo a Bergamo di Gianluca, il quale potrebbe portare la 'Dea'...ROMA - In questa edizione: -convinto,la scelta giusta - Accoltellato a morte un tifoso dell'Aek, Champions rinviata - Viviani è medaglia di bronzo nell'eliminazione - Bene l'Italia del Tennis in Canada - ...

SERIE A. I dirigenti nerazzurri si stanno scatenando sul mercato e i colpi messi a segno sino a qui fanno ben sperare.Come riportato da Sky Sport, l'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Duvan Zapata è stato messo nel mirino anche dalla Roma. Il club giallorosso vorrebbe ...