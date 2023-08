Astana-Ludogorets Razgrad Europa League | 08-08-2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 8 agosto 2023) Uscito dalla Championsnel doppio confronto contro gli sloveni dell’Olimpija Ljublijana, ildi Petev proverà almeno a proseguire la sua stagione europea in. L’avversario di turno sono i kazaki dell’, anch’essi recentemente eliminati dalla Champions per mano della Dinamo Zagabria. Sommersi di gol all’andata, c’è stato poco da fare per la squadra di Babayan, che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e