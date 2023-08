Ascolti TV | Lunedì 7 agosto 2023 Il Giovane Montalbano domina 19 6% | Scherzi a Parte al 12 8% | bene Report 7 1% e Inside 7%

(Di martedì 8 agosto 2023) IlNella serata di ieri,, su Rai1 Ilin replica ha conquistato 2.671.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la replica diha incollato davanti al video 1.557.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Che Todd ci Aiuti è la scelta di 529.000 spettatori (4%). Su Italia1 Le Iene presentano:in replica è visto da 836.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 la replica diarriva a 1.069.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Flashdance totalizza un a.m. di 619.000 spettatori (4.4%). Su La7 Atlantide Files raggiunge 266.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica ottiene 249.000 spettatori ...

