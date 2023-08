Ascolti tv | ' Il giovane Montalbano' in replica vince il prime time

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - 'Il' insu Rai1 si è aggiudicato ildi ieri con 2.671.000 telespettatori e il 19,6% di share, staccando di molto ladi 'Scherzi a parte' che su Canale 5 ha registrato 1.557.000 telespettatori e il 12,8%. Terzo posto per 'Report' che su Rai3 ha raccolto 1.069.000 telespettatori con il 7,1% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Le Iene presentano: Inside' visto da 836.000 telespettatori pari al 7% di share, mentre Retequattro con 'Flashdance' ha totalizzato 619.000 telespettatori e il 4,4% e Rai2 con la serie 'Che Todd ci aiuti' ne ha conquistati 529.000 con il 4%. Nove con 'Si accettano miracoli' ha ottenuto 364.000 telespettatori e il 2,7% mentre La7 con 'Atlantide Files' ne ha interessati 266.000 con il ...

Nella serata di lunedì 7 agosto 'Il giovane Montalbano' ha conquistato il primo posto per numero di ascolti tv, vediamo i dati nel dettaglio.