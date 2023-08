Ascolti tv ieri | leader Il Giovane Montalbano | Morning News meglio di Rai1

(Di martedì 8 agosto 2023) Glitv di, lunedì 7 agosto 2023, hanno fatto registrare un nuovo successo per Ilsu: la replica è stata vista da 2.671.000 spettatori, 19.5% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte soltanto 1.557.000 spettatori, 12.7%: Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 Report 1.069.000, 7.1% Rai2 Che Todd ci Aiuti 657.000, 4.1% e 489.000, 3.6% Italia 1 Le Iene presentano: Inside 836.000, 6.9% Rete 4 film Flashdance 619.000, 4.3% NOVE film Si Accettano Miracoli 364.000, 2.77% La7 Atlantide Files – Hiroshima 75 anni dopo 266.000, 2.4% TV8 Gomorra – La Serie 262.000, 1.7% e 236.000, 1.8%.

Il giorno dopo il concerto del rapper statunitense da 67 milioni dimensili su Spotify, chesera ha presentato in anteprima mondiale al Circo Massimo il suo nuovo album "Utopia", uscito ...tv,sera: Il giovane Montalbano vs Scherzi a Parte. Auditelsera, 7 agosto 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: Il giovane Montalbano contro Scherzi a Parte. Chi ha vinto Rai 1: Il giovane ...Forse è necessario trovare un amico che ti, che ti possa ritrovare accanto quando serve, ... terzo spettacolo della rassegna "Come dice lei", un palco e due voci, la donna die la donna di ...

Ascolti tv, domenica 6 agosto 2023: Scomparsa (12.8%), La ragazza e l’ufficiale (13.7%), Tim Summer Hits (8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

I dati Auditel di lunedì 7 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction Il giovane Montalbano su Rai1, Scherzi a parte su Canale5 e ...Ascolti tv 7 agosto 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...