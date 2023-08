Ascolti tv | i dati di lunedì 7 agosto 2023

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Bene la fiction in replica Il Giovane Montalbano Nella serata di ieri,, su Rai Uno Il Giovane Montalbano in replica porta a casa 2.671.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a Parte porta a casa 1.557.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Che Todd ci Aiuti è visto da 529.000 spettatori (4%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside in replica colleziona 836.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 la replica di Report arriva a 1.069.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Flashdance totalizza un a.m. di 619.000 spettatori (4.4%). L'articolo proviene da 361 Magazine.