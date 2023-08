Ascolti tv e dati Auditel lunedì 7 agosto | Il giovane Montalbano batte Scherzi a Parte | tris di Rai 1

(Di martedì 8 agosto 2023) Rai 3, Tg Regione : 1.908.000 spettatori (15,4%). Fuori dal podio: Canale 5, The Wall (replica): 1. La7, Padre Brown ? 1° episodio : 133.000 spettatori (1,7%);. La7, Padre Brown ? 2° episodio : 113.

Ascolti tv, lunedì 7 agosto 2023: Il giovane Montalbano (19.6%), Scherzi a Parte (12.8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì sera con la replica di Il Giovane Montalbano, che ha appassionato 2.671.000 spettatori pari al 19.6% di share. Seconda posizione per la replica di Scherzi a Part ...I dati Auditel di lunedì 7 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction Il giovane Montalbano su Rai1, Scherzi a parte su Canale5 e ...