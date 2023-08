“Arriva un’altra femminuccia” Dopo l’annuncio | la coppia vip scopre il sesso del secondo bebè

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Genitori per la seconda volta,. Si dipinge nuovamente di rosa la vita dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, che il 19 luglio scorso hanno annunciato l’arrivo delnumero 2 a distanza di un anno dalla nascita della primogenita (la piccola Gala è nata il 31 luglio 2022, ndr). Proprio in concomitanza con il loro quarto anniversario, si legge sempre tra le Storie di Instagram, lavip ha voluto darebella notizia ai propri fan. “persona si unisce alla nostra storia… Non vediamo l’ora di conoscerti”, hanno scritto entrambi sui rispettivi profili Instagram, a corredo di un video in cui si vede il momento in cui hanno scoperto la nuova gravidanza. E ora un altro filmato che mostra i futuri genitori bis e la ...