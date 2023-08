Arresti | torture | processi farsa | viaggio dentro la repressione del dissenso di Erdogan

Leggi su tpi

(Di martedì 8 agosto 2023) In questi mesi uno deipiù esemplari della Turchia sta giungendo alla fase finale. Si tratta del processo Kobane, che vede alla sbarra 108 imputati accusati di essere responsabili delle manifestazioni a sostegno della città siriana, avvenute nell’ottobre del 2014, in cui sono morte decine di persone. In molti allora scesero in piazza per chiedere al governo di intervenire per spezzare l’assedio dell’Isis a Kobane, città che si trova nel Kurdistan siriano, a pochi chilometri dal confine turco, la cui resistenza è diventata il simbolo della lotta curda contro il terrorismo islamico. Lo scorso 14 aprile, i pubblici ministeri hanno presentato l’ultima istanza in cui hanno chiesto pene severe per tutti e in particolare, l’ergastolo aggravato per 36 imputati, tra cui gli ex co-presidenti dell’Hdp Selahattin Demirta? e Figen Yüksekda?, che sono già in carcere ...