Armi | soldi e propaganda Così la Russia si è presa L' Africa

Leggi su panorama

(Di martedì 8 agosto 2023) Domenica scorsa allo stadio “Seyni-Kountché” di Niamey (Niger) piu’ di 30.000 persone hanno manifestato il loro supporto alla giunta golpista che lo scorso 26 luglio ha deposto il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazou. Non sono mancati gli slogan contro l’Ecowas e l’odiatissima Francia. Allo stadio era presente una delegazione dei membri del governo provvisorio nigerino che ha salutato il pubblico che sventolava le bandiere nigerine e quelle russe. A proposito di bandiere anche ieri gruppi di manifestanti hanno sventolato per le vie della capitale nigerina i vessilli del Wagner Group e urlato slogan contro la Francia. «Wagner = sicurezza, dignità e forza!» è quello che si legge in uno dei tanti cartelli con l'immagine della Wagner, la compagnia militare privata dell’oligarca Yevgeny Prigozhin che secondo uno studio dei ricercatori Maxime Audinet ed Emmanuel Dreyfus ...