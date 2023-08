Armi a Mosca | Londra sanziona aziende di Turchia | Svizzera | Emirati Arabi Uniti | Attacco della Russia contro Pokrovsk | morti e decine di

08 ago 00:20 "Titanio ucraino per costruire missili nelle mani di" - VIDEO 08 ago 00:09 007 ... Rischia 12 anni di carcere per diffusione non autorizzata di informazioni sul movimento die ...Il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni contro l'asserita fornitura di componenti per uso militare alla Russia, nell'ambito di un'iniziativa definita dal ministro degli Esteri, James ...Rafforzate inoltre le sanzioni contro Iran e Bielorussia, sotto tiro da tempo per la cooperazione militare con. . 8 agosto 2023

Mosca: "Armi nucleari se controffensiva Kiev riesce". Missili russi su Kryvyi Rih: 5 morti - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca RaiNews

Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato oggi nuove sanzioni contro l'asserita fornitura di componenti per uso militare alla Russia, nell'ambito di un'iniziativa definita dal ministro degli ...I porti russi nel Mar Nero sono una «zona a rischio di guerra». L'avviso, emesso dalle autorità marittime ucraine nemmeno tre giorni fa, annuncia forte e chiaro che ...