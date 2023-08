Arena di Verona | tre serate evento all’insegna della lirica

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Il barbiere di Siviglia, Tosca e Carmen all’diintrodotte dall’attore Luca Zingaretti e trasmesse su RaiTre Rai Cultura propone per il terzo anno consecutivo trecon Il barbiere di Siviglia, la Tosca e la Carmen. Si parte con Il barbiere di Siviglia di Rossini il 10 agosto alle 21.20 su RaiTre. La scena è ambientata dal regista Hugo de Ana in un giardino rococò. Nel ruolo di Figaro troviamo Dalibor Jenis, con lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina e sul podio Alessandro Bonato. E ancora, in un allestimento del regista, scenografo, costumista e light designer Hugo De Ana andrà in onda per la prima volta, sempre su RaiTre alle 21.20, la Tosca di Puccini. L’opera vedrà impegnati Orchestra e Coro ...