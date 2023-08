Area a rischio | scatta l' allarme Nuovo focolaio in Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) È stato accertato a Foggia uncaso di Febbre del Nilo. Un 41enne è stato ricoverato per aver contratto, attraverso una puntura di zanzara infetta, il virus "West Nile". Le sue condizioni sono stazionarie: "Condizioni sono stabili e in lieve miglioramento", ha detto il professore Sergio Lo Caputo, che segue la vicenda. "Il virus si trasmette solo attraverso puntura di zanzara infetta, e non è trasmissibile da uomo, anche infetto, ad altro uomo: l'unica forma di prevenzione è combattere il vettore, dunque con misure di disinfestazione ambientale", ha aggiunto. Tuttavia, il caso ha indotto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, a firmare un'ordinanza per contrastare la diffusione della malattia. Il 41enne ha avuto un primo accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola con febbre, malessere generale, vomito e rush cutaneo, ed è stato poi ricoverato ...