Anziana uccisa | agenti massacrati Piantedosi | dove sei?

(Di martedì 8 agosto 2023) È una coincidenza terribile che il giorno anzi la notte in cui una povera crista di sessanta anni veniva finita da un Nigeria inferocito perché non cedeva alle sue voglie, cadesse l’anniversario, il secondo anniversario del greenpass obbligatorio, lanciato dal presidente del Consiglio Draghi con una menzogna: “È una misura con cui i cittadini possono continuare a svolgere le loro attività sulla garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose”. Da quel giorno la polizia veniva sguinzagliata in funzione di rappresaglia, secondo la vera legge italiana da tutti data per acquisita e per architrave sociale: forti coi deboli, deboli coi forti. Il contrario dello stato di diritto e della stessa Costituzione in odor di sacralità. Oggi, a distanza di due anni, le stesse divise spedite a pressare e magari a pestare e travolgere con gli idranti i dissidenti, come in un paese dell’est Europa ...