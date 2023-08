Anticiclone in rinforzo | nei prossimi giorni bel tempo e temperature in rialzo Weekend con il sole

Tutta la struttura barica traslerà verso levante, l'africano avanzerà verso l'Italia e le perturbazioni atlantiche inizieranno a portare forti temporali sull'Europa occidentali. Per ...Meteo Ferragosto Ulterioredell'africano per il ponte del Ferragosto che dovrebbe così trascorrere all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, eccezion fatta per ancora ...Ferragosto molto caldo e in prevalenza soleggiato, picchi oltre i 35 gradi 'Le ultime elaborazioni modellistiche confermano un ulterioredell'africano per il ponte del Ferragosto ...

Anticiclone in rinforzo: nei prossimi giorni bel tempo e temperature ... Tiscali Notizie

L'ultimo fronte di instabilità collegato alle correnti fresche settentrionali ha ormai abbandonato l'Italia meridionale dove qualche temporale ...Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Dopo la rinfrescata e l’instabilità degli ultimi giorni, l’anticiclone africano si rinforzerà sull’Europa sudoccidentale e il Mediterraneo occidentale espandendosi gr ...