Angri piange per la morte del papà eroe | oggi i funerali

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHa visto i due figli in difficoltà tra le onde, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. E’ accaduto ieri sul litorale di Battipaglia (Salerno): la vittima si chiamava Francesco Giordano, aveva 49 anni e stava trascorrendo una giornata di relax con la famiglia su un tratto di spiaggia libera in località lido Lago. La vicenda è raccontatadai media locali. Il forte vento di ieri e il mare mosso avevano messo in difficoltà i figli di Giordano, che hanno iniziato a chiedere aiuto. Il, e poi anche la mamma, si sono subito tuffati. In acqua sono scesi anche i bagnini dei vicini stabilimenti balneari, che hanno riportato a riva Giordano e soccorso la moglie e i figli. E’ apparso subito chiaro che il 49enne, residente nella vicina, fosse stato vittima di un malore. I bagnini hanno ...