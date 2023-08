Anche il governo Meloni ci prova | a settembre arriva un nuovo pacchetto sicurezza per avere “più centri di rimpatrio e più espulsioni”

(Di martedì 8 agosto 2023) Il consiglio dei ministri che ha prodotto i due decreti “fritto misto” – con innumerevoli norme e degli argomenti più disparati, dalle tasse alle bal granchio blu – non è stato l’ultimo vertice delprima della pausa estiva. Dopo il cdm, infatti, la presidente del Consiglio Giorgiaha voluto incontrare il ministro degli Interni Matteo Piantedosi per mettere a punto quella che le agenzie di stampa definiscono il percorso che porterà a unche finirà all’esame del. I temi sono quelli che ormai ricorrono periodicamente negli anni se non nei decenni: rafforzamento delle dotazioni all’ampliamento degli organici delle forze dell’ordine, una stretta sulledei migranti ...

... in seguito al "decreto asset" varato daldi Giorgia Meloni, che prevede l'introduzione di ... Il Gruppo Poste Italiane, attivonel settore dei servizi bancari, registra perdite ancora ..."Non vorrei trovarmi nei suoi panni in questo momento perché è una situazione complicata e agisce in unche non riconosce l'emergenzasociale che stiamo cominciando a vivere, è ...... ma quale sarà la sua posizione d'ora in poi Tornerà a lavorare al fianco delo si riterrà un elemento al di sopra delle partiG'iah merita un discorso dedicato: il personaggio di ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 47 | www.governo.it Governo

Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente, sui social ha sostenuto il suo capo segreteria che in un lungo post difendeva Marcello De Angelis ...Il nuovo prelievo straordinario sugli extraprofitti delle banche deciso dal governo e inserito nel decreto Omnibus rischia di avere conseguenze anche sui mutui Probabilmente si, ecco perché.