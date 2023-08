Anche Emma Stone cede al caschetto | biondo e asimmetrico

Leggi su amica

(Di martedì 8 agosto 2023)torna bionda. Ad annunciarlo è uno scatto su Instagram condiviso dall’hairstylist Mara Roszak, che ha pubblicato uno scatto del nuovocon ciuffo dell’attrice di Poor Things. Un ritorno alle origini, in un certo senso: sebbene abbia abituato il pubblico a splendide sfumature di rosso,è, in realtà, una bionda per natura. Quella scelta dalla protagonista di La La Land, però, non è la sua sfumatura naturale. Ildi, infatti, è freddo e luminoso, quasi nordico. Una tinta ideale per valorizzare un taglio di capelli sbarazzino come ilscalato e con ciuffo laterale dell’attrice. Una trasformazione che racconta la leggerezza dell’estate, ma che sa ...