Amrabat | la Juventus prova ad inserirsi

(Di martedì 8 agosto 2023) Nonostante i Red Devils lo abbiano già quasi ingaggiato per 28 milioni di euro, il centrocampista della Fiorentina ha una nuova pretendente. Il marocchino, infatti, piace molto allaSembra che il Manchester United sia deciso ad accelerare le operazioni di uscita. Il tutto, ovviamente, con la ferma intenzione di fare spazio a nuovi arrivi L'articolo

Calciomercato, Simeone potrebbe beffare tutti andando a chiudere l'operazione in entrata: i dettagli dell'affare. Il futuro del centrocampista marocchino Sofyanè al centro dell'attenzione del ...... con un paio di uscite a centrocampo può dare l'assalto al big di una rivaleLasi prepara ... Secondo 'La Gazzetta dello Sport l'ultima idea è quella che porta a Sofyan, centrocampista e ...Tanto lavoro da compiere ancora in casamentre ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso l'inizio del campionato. Mister Allegri e i suoi ragazzi sono alle prese con la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali di questa ...

La Juve pensa ad Amrabat. Anche Carlos Augusto nel mirino - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo l’ufficialità inerente l’esclusione dalle Coppe Europee – e quindi dalla prossima Conference League – la Juventus prosegue imperterrita il proprio calciomercato, con la dirigenza della Vecchia Si ...Calciomercato Napoli. Presentata un'offerta ufficiale per Gabri Veiga da 30 milioni ma il Celta Vigo ha respinto questa proposta e vuole i 40 milioni della clausola rescissoria. L’Al Hilal avrebbe ...