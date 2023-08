Amministrative | confronto tra Fratelli d’Italia e Italexit

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIncontro dedicato a una serie di riflessioni e spunti in vista della prossima tornata elettorale al Comune di Avellino. Al centro della discussione quello che sta accadendo in città alla luce di posizionamenti e scelte da adottare o già adottate in proiezione futura. Nell’incontro informale e addolcito da un ottimo caffè, Vincenzo Quintarelli (Commissario del Circolo cittadino), Massimo Picone (coordinatore provinciale) e Gianluca Amatucci (coordinatore cittadino) si sono confrontati sulle prossimead Avellino. In merito le dichiarazioni di Vincenzo Quintarelli: “È stato un incontro proficuo e abbiamo discusso soprattutto delle criticità in cui versa la nostra città e che a partire da settembre torneranno alla ribalta.Una ...

