Amici | Mattia Zenzola si sbilancia su Benedetta Vari Con lei sto tanto bene | non bisogna dare spiegazioni

23, Emma Marrone ed Elena D'Amario come prof della scuola: ecco la verità! Il talent disi è concluso a maggio con la vittoria diZenzola, il ballerino di latino allievo di ...Così ha esorditoZenzola , giovane talento ex, durante un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv. Il programma di Maria De Filippi, che lo aveva visto vincitore, è terminato da tempo. Ma ...Le "Bricole" del Club Nautico Rimini (CNR) hanno ospitato ieri sera soci edtra i quali anche Autorità cittadine e sportive, atleti, dirigenti e sponsor in occasione ...di Giacomo Zanzini e...

Amici, Mattia Zenzola confessa: “Con Benedetta Vari sto tanto bene” Libero Magazine

Per la prossima edizione di Amici, sembra che Emma Marrone ed Elena D'Amario prenderanno il posto di due prof della scuola, ma è davvero così Ecco come stanno le cose!Mattia Zenzola in un'intervista ha affermato che andrebbe volentieri a lavorare per Ballando con Le Stelle: è tradimento a Maria