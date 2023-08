Amici | la decisione pazzesca sui nuovi prof al posto di Arisa e Todaro | chi arriva

(Di martedì 8 agosto 2023) News tv.2023, lasuialdi: chi– Manca poco alla nuova stagione di “”, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La presentatrice tv è al lavoro per mettere a punto un buon cast. Importanti novità ci sarebbero all’orizzonte: secondo le ultime indiscrezioni, dueessori dovrebbero dire addio alla trasmissione, mentre altri sarebbero già pronti a prendere il loro. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Gemma Galgani, ultimo anno per lei a “Uomini e donne”? L’indiscrezione bomba Leggi anche: Alessia Ligotti irriconoscibile dopo “Temptation Island”: scoppia la polemica ...

... in una cena tra. L'antipasto era stato servito dal portavoce con un lungo post sui social ... però, non bastano al Pd che ha subito annunciato un presidio di protesta contro ladi Rocca ...Alla fine è arrivata ladi Francesco Rocca : De Angelis, il capo della comunicazione del ... Ieri sera i due,di lungo corso, si erano visti a cena per sciogliere il nodo delle ...... grazie al bene che si vogliono, una nuova forma di intimità, quella che li lega da migliori. ... Abbiamo maturato questa, perché il grande affetto che abbiamo l'una per l'altro, il ...

Elena D'Amario ed Emma Marrone prof di Amici Ecco tutta la verità ... Tag24

Elena D'Amario ed Emma Marrone prof di Amici Ecco le ultime indiscrezioni in merito alla prossima edizione del talent show.NDG è stato uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici, che si è conclusa con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto ...