Amici 23 | Emma Marrone e Elena D' Amario nuove prof nella scuola? Ecco come stanno le cose!

23,Marrone ed Elena D'Amario come prof della scuola: ecco la verità! Il talent disi è concluso a maggio con la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino di latino allievo di ...Tutta la verità sui professori di23: salta il presunto nuovo nome della cattedra di canto ... scelto da Maria De Filippi , come presunta sostituta di Arisa sarebbe quello diMarrone ma pare ...... nelle ultime ore il magazine Nuovo Tv ha sostenuto che sarebberoMarrone e Elena D'Amario a ... Per questo, i fan dihanno mostrato subito grande entusiasmo per il loro ingresso e per una ...

Amici, fuori Arisa e Raimondo Todaro. Al loro posto Emma e Elena D’Amario Corriere della Sera

Per la prossima edizione di Amici, sembra che Emma Marrone ed Elena D'Amario prenderanno il posto di due prof della scuola, ma è davvero così Ecco come stanno le cose!Maria De Filippi e la tanto chiacchierata discussione con il docente: messe a tacere le voci Fin da quando è finita l'edizione numero ventidue del talent ...